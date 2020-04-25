2.5 مليون دولار أجور عادل إمام لأعمال رمضان

2020/04/25 | 01:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ككلّ عام وقبل أيامٍ قليلةٍ من بدء السباق الرمضاني، تنشغل الصحافة العربيّة بنشر قائمة نجوم رمضان الأعلى أجراً رغم أنه غالباً ما يتمّ التحفّظ على الأجور الحقيقيّة الّذي يتقاضاها الممثلون.فمن إحتلّ المرتبة الأولى في السباق الرمضاني لعام 2020 وفق الوسائل الإعلاميّة المصريّة؟ تصدّر الممثل المصري عادل إمام قائمة النجوم الأعلى أجراً في رمضان […]

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