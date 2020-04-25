السعرات الحرارية الموجودة في حلويات رمضان

2020/04/25 | 01:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد الحلوى من الأطباق الشائعة على مائدة إفطار رمضان، لكن يجب الحذر عند تناولها، حيث تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.واستعرضت مجلة “الكونسلتو” السعرات الحرارية الموجودة في بعض الحلوى الرمضانية، نقلاً عن موقع “Fat secret” كالتالي: 1-الكنافة تحتوي قطعة واحدة من الكنافة، بمقدار 25 جرام، على […]

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