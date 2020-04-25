كيف تحمي معدتك من الحموضة بعد الإفطار؟

2020/04/25 | 01:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسبب العادات الغذائية الخاطئة لبعض الصائمين في شعور مزعج بالمعدة بعد تناول وجبة الإفطار، وغالبا ما يكون هذا الشعور ناتجا عن حموضة المعدة.نقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن الدكتور شريف عزمي، استشاري التغذية وعلاج الألم، كيفية حماية المعدة من الحوضة خلال شهر رمضان وخاصة فترة ما بعد الإفطار.وقال عزمي إن أبرز مسببات الشعور […]

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