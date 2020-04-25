مطرب أميركي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون

2020/04/25 | 01:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر المطرب الأمريكي كينيث براين أثناء مشاركته ببث مباشر مع المطرب تيدي رايلي، مفاجأة حين كشف أن الراحل مايكل جاكسون طلب منه المساعدة في الوصول إلى الممثلة هالي بيري لمواعدتها.وقال كينيث أن ملك البوب اتصل به قائلاً “هل تعرف هالي بيري؟”، ليرد: “بالطبع أعرفها”، ليقول جاكسون “أريدك أن تصنع لي معروفاً وتتصل بها وتُخبرها […]

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