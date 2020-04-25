"خلية الأزمة" الأميركية تعلن زيادة فحوصات كورونا في الأسابيع المقبلة

2020/04/25 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته حققت تقدما ملحوظا في محاربة فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، معربا عن تفاؤله إزاء المرحلة المقبلة مع فتح اقتصاد البلاد تدريجيا.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي لـ"خلية الأزمة" حول آخر مستجدات الفيروس: "سنكون أقوى مما كنا من قبل".

وأشار الرئيس الأميركي في أعقاب توقيعه حزمة مساعدات لدعم المستشفيات وإجراء الفحوصات إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لدول أخرى بأجهزة تنفس صناعي، وذكر عددا من الدول من بينها المكسيك وإسبانيا وإيطاليا.

وقال رئيس إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) ستفين هان إن الوكالة الفيدرالية تقيم في الوقت الحالي عشرة أدوية على الأقل لكورونا، وتجري اختبارات لتوظيف الأجسام المضادة في العلاج من المرض.

وأكد أنه لا يوجد حتى الآن أي ترخيص لعلاج فعال للمرض، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يتم التعاون مع نحو 400 شركة أدوية لتطوير علاجات.

وأكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مضاعفة الفحوصات في الأسابيع المقبلة، من أجل المساعدة في إعادة فتح الاقتصاد.

وأكد أن الإعلان عن حالات جديدة يأتي بسبب زيادة الفحوصات "ولا ينبغي ذلك أن يؤدي لك إلى إحباط عزيمتنا"، مشيرا إلى زيادة في حالات الاستشفاء من المرض في غرف العناية المركزة.

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