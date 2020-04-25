مخرج كويتي يصف الوافدين بالهمجيين

2020/04/25 | 01:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تعليق للمخرج والفنان الكويتي أحمد الشليان على تزاحم الوافدين في موقع لتوزيع المواد الغذائية ووصفهم بالهمجيين، موجة انتقادات كبيرة من المتابعين.وقال الشليان إنه شاهد مقطع الفيديو لوافدي منطقة المهبولة في مدينة الأحمدي جنوبي الكويت، متسائلا: “كيف وصل هؤلاء (أي الوافدين) إلى هذه الهمجية”.وأوضح أنهم “مجموعة من الجنسيات المختلفة، ووصلوا إلى الهمجية”، […]

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