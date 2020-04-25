رمضان في الميزان!

2020/04/25 | 01:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.محمد فلحي… يستقبل المؤمنون شهر رمضان المبارك ،هذه السنة،وسط ظروف صحية وقائية طارئة،في مواجهة وباء كورونا،الذي يهدد البشرية كلها،وقد فرضت هذه الظروف القاسية تغييرات جوهرية في عادات الناس وسلوكياتهم،من أجل الوقاية من الوباء وتجنب مخاطره، ومن ضمنها النظام الغذائي والصحي، وراح الكثيرون يتساءلون عن العلاقة بين الصيام والوباء،وهل هناك تهديد لحياة الصائمين […]

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