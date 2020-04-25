أشد أنواع الصداع ألما وكيفية الوقاية منه

2020/04/25 | 02:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض الكثيرون من الناس إلى نوبات من الصداع نتيجة لأسباب عديدة ولكن أحيانا نشعر بالصداع في اليوم الواحد على فترات متقاربة وبنفس الأعراض والتي تختلف عن أعراض الصداع المتعارف عليه مما يتسبب بآلام شديدة.بحسب موقع “مايو كلينيك” الطبي، فإن الصداع العنقودي من أشد أنواع الصداع ألماً، ويسمى بهذا الاسم لحدوث نوبات الصداع مجتمعة وعلى […]

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