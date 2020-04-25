ترامب يؤكد عدم التوصل لعقار ضد كورونا

2020/04/25 | 02:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيعه على حزمة مساعدات بقيمة 320 مليار دولار للعمالة، مؤكدا عدم التوصل لعقار ضد فيروس كورونا

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