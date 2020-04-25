بالفيديو.. عودة الحياة الطبيعية لدهوك بأول أيام رمضان

2020/04/25 | 02:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عادت الحياة الطبيعية الجمعة إلى مدينة دهوك بإقليم كوردستان تزامنا مع أول أيام رمضان.وأعادت المحال التجارية والأسواق فتح أبوابها أمام الزبائن في المدينة مع بدء السلطات بتخفيف إجراءات حظر التجوال المفروضة منذ منتصف آذار/مارس الماضي للوقاية من فيروس كورونا.وأقامت دهوك قبل أيام احتفالات بمناسبة خلوها من فيروس كورونا إلا أن المحافظة سجلت ثلاث إصابات جديدة خلال اليومين الماضيين.وفي المجمل تراجعت وتيرة الإصابات في إقليم كوردستان بفضل إجراءات صارمة اتخذتها السلطات وخاصة حظر التجوال الشامل الذي استمر أكثر من شهر.وشملت الإجراءات أيضاً تعليق الدراسة الدوام الحكومي والرحلات الجوية وحظر دخول الوافدين الأجانب ومنع التجمعات العامة بكافة أشكالها.ومع تراجع الإصابات بصورة كبيرة، خففت السلطات قيود حظر التجوال بالسماح بتجول المشاة ست ساعات يوميا بدءا من منتصف النهار لغاية الساعة سادسة مساء وإعادة فتح الأسواق والمتاجر شرط مراعاة الإجراءات الصحية.

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