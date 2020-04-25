رواية (حساء الوطواط) ح15 - عباس علي العلي

2020/04/25 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي كان من الصعب جدا أن أصدق ما سمعت منك، ما هذا الهزار ميمي؟ لقد قضيت ليلتي وأنا شبه مشلول لا أعرف كيف يصبح الصباح؟...



يا صديقي لقد أخبرتك بكل الحقيقة ...



لقد ماتت ميمي يوم أمس وهذا هو كل الأمر...



مجنونة أنت؟ ..



كيف ومن سمح لك أن تفسدي علي ليلتي أيتها الغبية؟...



لا أسمح لك أن تتطاول علي فأنا لست ميمي ولست من تظن حتى تتنمر علي، فالفتاة الغبية البليدة التي كانت مستعبدة لك مااااااااااااتت ..



أتفهم معنى ......





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