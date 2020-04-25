خمسة أسباب وراء انتفاخ البطن طوال الوقت

2020/04/25 | 03:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد انتفاخ البطن أمرا طبيعيا للغاية، لكنه في بعض الأحيان، قد يصبح مفرطا، وفي الواقع مصدر إزعاج كبير.

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