معاهدة التجارة الحرة لأميركا الشمالية تدخل حيز التنفيذ قريبا

2020/04/25 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، الجمعة، أن اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

والمعاهدة الجديدة التي تحل مكان اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية لعام 1994 "نافتا" تغطي نحو نصف مليار مستهلك في سوق واحدة.

وأضاف مكتب الممثل التجاري أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ "يمثل بداية فصل تاريخي جديد للتجارة في أميركا الشمالية".

وقال لايتهايزر إن "الأزمة والانتعاش بعد جائحة كوفيد-19 يُظهران أنه يجب الآن على الولايات المتحدة، أكثر من أي وقت مضى، أن تسعى إلى زيادة القدرة التصنيعية والاستثمار في أميركا الشمالية"، مشددا على أن الاتفاقية تُعتبر "خطوة رئيسية في هذا الصدد".

وتُعتبر الاتفاقية انتصارا اقتصاديا لترامب، بعد توقيعه اتفاقا تجاريا مع الصين إثر نزاع تجاري طويل بين البلدين.

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