ليفربول يجبر تشيلسي على تغيير مخططاته في الميركاتو

2020/04/25 | 03:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجبر ليفربول غريمه تشيلسي على تغيير كافة مخططاته في الميركاتو، وفقا لشبكة "ESPN".

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