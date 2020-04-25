2020/04/25 | 04:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوافق على تغيير مرشحي الخارجية و الشباب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 04:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوافق على تغيير مرشحي الخارجية و الشباب ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوافق على تغيير مرشحي الخارجية و الشباب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).