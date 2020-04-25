مسرحجى وبحب السيما - اشرف عتريس

2020/04/25 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس مثل أى طفل فى سنواته الأولى فى التعليم الالزامى يدفع اشتراك رحلة فى مدرستة لزيارة حديقة الحيوانات بالعاصمة ( القاهرة ) ودخول السينما آخر اليوم ، فنحن جيل الطبقة المتوسطة التى لم تعرف الكومب ولا النت إلا مؤخرا وكانت الدهشة عند مشاهدة فيلم ( الفيل صديقى ) على شاشة بيضاء كبيرة أكبر من التليفزيون الذى نملكه فى منزلنا العامر بالصعيد ثم تكررت لحظات السعادة والدهشة معاً ..فى الإعد ......





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