مستشفي الصلاة ع النبي - محمد أبو قمر

2020/04/25 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_أبو_قمر زمان ، قبل تنفيذ مؤامرة غزو العقل والوجدان المصري بنشر دين خرافي دموي جديد معبأ بالكراهية والارهاب وكراهة العلم في ربوع مصر - كما اعترف أطراف المؤامرة أنفسهم الدولة السعودية بالتعاون مع المخابرات المركزية - قبل تنفيذ هذه المؤامرة الحقيرة كان احتفال المصريين بقدوم شهر رمضان أمرا مختلفا تماما ، كان احتفالا أسطوريا وتاريخيا لا يعبر فقط عن صفاء الإيمان ، وإنما كان احتفالا مفعما بالحكمة والتاريخ والعقل ......





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