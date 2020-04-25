إيران تستأنف العمل في سوق حدودية للتصدير الى إقليم كوردستان

2020/04/25 | 07:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محمد امين زادة حاكم مدينة بانة في محافظة كوردستان غرب ايران بان سوق "سيرانبند" الحدودية ستستانف نشاطها اليوم السبت مع الالتزام الكامل بالتوصيات والتعليمات الصحية.

وقال امين زاده في حديثه خلال الاجتماع التنسيقي لاستئناف نشاط هذه السوق الحدودية، ان سوق "سيرانبند" الحدودية التي اغلقت نهاية العام (الايراني) الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا، سيستانف نشاطه اليوم السبت مع الالتزام الكامل بالتوصيات والتعليمات الصحية (المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19")

واضاف، ان هذه السوق الحدودية تعد من محاور تنمية المدينة من خلال تاثيرها الكبير في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين.

واضاف، ان العديد من منتوجات القطاعات المختلفة ومنها الصناعية والزراعية في مدينة بانة والمدن الاخرى يتم تصديرها عبر هذه الحدود (المتاخمة لاقليم كوردستان العراق) لذا فان اعادة فتحها ستساعد في تنشيط الاعمال التجارية والاقتصادية.

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