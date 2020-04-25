مظاهرة “بلا متظاهرين” في زمن كورونا.. ضد تغير المناخ في برلين

2020/04/25 | 08:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نشطاء بجماعة “أيام الجمعة من أجل المستقبل” الطلابية الآلاف من اللافتات التي تنادي بتغيير السياسات الصناعية الملوثة للبيئة عبر العاصمة الألمانية برلين.وتغلب النشطاء على حظر التجمعات المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بلصق لافتاتهم على مساحات واسعة بعدة مناطق حيوية مثل ساحة البرلمان الألماني.ويحرص أعضاء الجماعة على الاستمرار في إضراباتهم المدرسية […]

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