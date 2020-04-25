الفتح : كابينة الكاظمي تضم الكثير من الجدليين وغير المؤهلين

2020/04/25 | 08:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامديّ، إن حكومة مصطفى الكاظميّ ، حسب القوائم المسربة ، تضم الكثير من المرشحين الجدليين وآخرين لا يمتلكون أي مؤهلات .وقالت الحامديّ في بيان “وصلتنا قوائم لمرشحي مصطفى الكاظميّ لشغل كابينته الوزاريّة، واطلعنا على سيرهم وامكانياتهم ومؤهلاتهم، فوجدنا الكثير منهم غير مؤهلين لشغل هذه المناصب […]

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