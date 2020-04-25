الفتلاوي تعلق على مرشحي كابينة الكاظمي بمثل عراقي شهير

2020/04/25 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتقدت رئيسة كتلة إرادة العراقية، حنان الفتلاوي، بعض الأسماء المرشحة لكابينة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي....

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