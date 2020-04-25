لتفادي عواقب وخيمة.. الصحة العراقية تفكر بالغاء الحظر الجزئي

2020/04/25 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة العراقي ، رئيس خلية الأزمة الحكومية، صادق جعفر علاوي،يوم امس الجمعة، إن وزارته تفكر بشكل جاد في اعادة النظر بالحظر الجزئي لتفادي عواقب...

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