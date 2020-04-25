شاهد..رئيس مجلس النواب العراقي يخضع لفحص كورونا في نينوى

2020/04/25 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم امس الجمعة، برفقة عددد من نواب تحالف القوى العراقية، زيارةً لمحافظة نينوى اطلع فيها على الواقعين الخ...

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