تدفق العشرات من أبقار البحر على ساحل تايلاند وسط غياب السائحين

2020/04/25 | 08:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهم انخفاض حركة السياحة بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في إتاحة المجال لتدفق 30 من أبقار البحر على ساحل ترانغ في تايلاند.وأدى غياب السائحين إلى إحياء الحياة البرية والمائية في المنطقة حيث أظهرت لقطات مصورة من طائرة مسيرة استمتاع أبقار البحر بالاستلقاء تحت الشمس بمياه الشاطئ المهجور من الزوار.وتصنف أبقار البحر ضمن […]

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