الفتح للكاظمي: تعاملك بأزدواجية يعقد تمرير حكومتك

2020/04/25 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، السبت، تعامل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بـ”ازدواجية” مع مطالب الكتل، مشيرا إلى أن هذا الامر سيعقد تمرير كابينته.وقال الغبان في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليها /المعلومة/، إن “كتلة شيعية محددة اصرت على تفويض الرئيس المكلف في اختيار الكابينة لغاية في […]

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