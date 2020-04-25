الكاظمي يوافق على مطالب الكتل الشيعية ويغيّر وزيرين بحكومته

2020/04/25 | 08:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة رسمية، السبت، عن موافقة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على مطالب الكتل الشيعية المعترضة على أسماء كابينته، مشيرة إلى أنه قام بتغيير وزيري الخارجية والشباب والرياضة.ونقلت صحيفة “الصباح” بعددها، اليوم، واطلعت عليه /المعلومة/، عن النائب بائتلاف دولة القانون، كاطع نجمان الركابي قوله، إن “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وافق على […]

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