التغيُّر المناخي والتمرد: مقابلة مع جون مولينو - طارق فوزي

2020/04/25 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طارق_فوزي ترجمة طارق فوزيتغيُّر مناخيفي مقابلة مع الكاتب والناشط الاشتراكي الثوري البريطاني جون مولينو، يسأله ليو زيليج من مجلة Review Of African Political Economy عن التغيُّر المناخي والرأسمالية والتحوُّل الاشتراكي.في مبادرةٍ مهمة، أسَّس جون مولينو مؤخرًا “الشبكة البيئية الاشتراكية العالمية”، التي تجمع نشطاءً وباحثين من حول العالم من الشمال والجنوب معًا، وتهدف إلى تعزيز الصوت الاشتراكي في ا ......





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