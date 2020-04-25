السياسة الاقتصادية – الاجتماعية في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/04/25 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت الى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة الى اليوم , وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها , وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان اخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.



جرت صراعات نتيجة ما ......





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