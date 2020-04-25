2020/04/25 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس تنظيم ورص طبقة المظلومين من أجل النضال ضد طبقة الظالمين، مهمة أساسية أمام حزبنا الشيوعي في البلاد"جوهر الأممية البروليتارية ينعكس بأقصى الإيجاز والدقة والوضوح في الشعار العظيم للأخوة الأممية والتضامن الأممي، يا عمال العالم اتحدوا"، بالإضافة إلى ذلك كل فصيل من فصائل البروليتارية العالمية يجري نشاطه على الصعيد الوطني، ولذلك كانت أشكال نضالها وطنية أيضا.



فالطبقة العاملة تواجه في كل مكان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأممي يبقى الينبوع الأهم: العلاقة الجدلية بين النضال الطبقي والقومي - خليل اندراوس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأممي يبقى الينبوع الأهم: العلاقة الجدلية بين النضال الطبقي والقومي - خليل اندراوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).