المرجعية: الكوادر الطبية بمنزلة المرابطين في الثغور

2020/04/25 | 08:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أشادت المرجعية الدينية، السبت، بجهود الكوادر الطبية والصحية التي تواجه جائحة كورونا، مؤكدة أنهم في منزلة المرابطين في الثغور.وقال مدير مدير اعلام العتبة الحسينية المقدسة علي شبر الحسيني في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي التقى عددا من الملاكات الطبية التابعة لدائرة صحة كربلاء لشكرهم وتثمين […]

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