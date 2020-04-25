أعمال شغب داخل سجن بالأرجنتين بعد تأكيد إصابة مأمور بفيروس كورونا

2020/04/25 | 08:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد التأكّد من وجود حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المنشأة، قام عشرات السجناء في سجن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بأعمال شغب أمس الجمعة مطالبين بإجراءات صحية عاجلة.وطوقت الشرطة السجن الذي يضم نحو 2200 نزيل، فيما سمع دويّ انفجارات، الا ان مجموعة سجناء تمكنوا من الصعود إلى سطح المبنى وحرق عدد من الفرشات ورمي […]

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