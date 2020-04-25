2020/04/25 | 09:00 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني، السبت، عن ارتفاع عدد الموظفين في العراق الى اكثر من 700% بعد عام 2003، فيما افصح عن تعرضه لضغوط سياسية بخصوص التعيينات.
وقال ريكاني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “عدد الموظفين في العراق كان يبلغ 850 الف موظف في عام 2003″، مبينا أن “العدد بلغ في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير عراقي: عدد الموظفين ارتفع الى 700% بعد 2003) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني، السبت، عن ارتفاع عدد الموظفين في العراق الى اكثر من 700% بعد عام 2003، فيما افصح عن تعرضه لضغوط سياسية بخصوص التعيينات.
وقال ريكاني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “عدد الموظفين في العراق كان يبلغ 850 الف موظف في عام 2003″، مبينا أن “العدد بلغ في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير عراقي: عدد الموظفين ارتفع الى 700% بعد 2003) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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