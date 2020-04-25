وزير عراقي: عدد الموظفين ارتفع الى 700% بعد 2003

2020/04/25 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني، السبت، عن ارتفاع عدد الموظفين في العراق الى اكثر من 700% بعد عام 2003، فيما افصح عن تعرضه لضغوط سياسية بخصوص التعيينات.وقال ريكاني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “عدد الموظفين في العراق كان يبلغ 850 الف موظف في عام 2003″، مبينا أن “العدد بلغ في […]

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