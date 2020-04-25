2020/04/25 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ان نجحت استراليا في خفض مستوى الاصابات اليومية لفيروس كورونا بنسبة وصلت الى 90 % تحاول بعض الولايات الاسترالية مراجعة وتخفيف القيود التي فرضتها الحكومة الفدرالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استراليا.. مساع لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استراليا.. مساع لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).