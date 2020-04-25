2020/04/25 | 09:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف رئيس كتلة الفتح في مجلس النواب، محمد الغبان، عن ان كتلة شيعية محددة اصرت على تفويض رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون ان يكشف عن اسم هذه الكتلة.وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ان “هذه الكتلة هي التي اصرت على تفويض المكلف في اختيار الكابينة لغاية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يعلن عن تعقيدات في تمرير كابينة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يعلن عن تعقيدات في تمرير كابينة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).