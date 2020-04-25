2020/04/25 | 09:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق صيني يصل بيونغ يانغ للاستشارة بشأن صحة كيم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 09:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق صيني يصل بيونغ يانغ للاستشارة بشأن صحة كيم ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق صيني يصل بيونغ يانغ للاستشارة بشأن صحة كيم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).