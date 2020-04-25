موسكو : اختراع محلول معقم جديد مضاد للفيروسات

2020/04/25 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أطلق خبراء قسم الكيمياء الفيزيائية في جامعة “ميسيس” للبحوث التكنولوجية في موسكو أول دفعة من المحلول المطهر المضاد للفيروسات.ويخصص المحلول القائم على أساس النحاس لتعقيم وسائل الوقاية الفردية ومختلف السطوح.يذكر أن البشرية تعلم منذ زمن بعيد قدرة النحاس على مقاومة الجراثيم والفيروسات حيث تتفوق إمكانات هذا المعدن على إمكانات […]

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