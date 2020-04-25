العفو الدولية تنعى”البطل الذي لا يعرف الخوف” في السعودية

2020/04/25 | 09:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نعت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الجمعة، الناشط الحقوقي السعودي والأكاديمي عبد الله الحامد، واصفة إياه بـ “البطل الذي لا يعرف الخوف”.جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، أعربت فيه عن صدمتها لتلقي نبأ وفاة الحامد في سجون السعودية.وقال البيان: “شعرنا بالصدمة عندما علمنا بوفاة الحامد، أثناء بقائه قيد الاحتجاز بسبب […]

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