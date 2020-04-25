إلغاء الدوري الهولندي

2020/04/25 | 09:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، أعلن فيه إلغاء الدوري لموسم 2019ـ2020.يأتي ذلك على ضوء قرار الحكومة الهولندية بمد حالة الطوارئ حتى أول سبتمبر/ أيلول المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا.وأكد بيان الاتحاد الهولندي، أن الموسم الحالي لن يشهد تتويج أي فريق باللقب، ولن يوجد هابطين، بالإضافة لعدم تصعيد أي فريق من

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