محافظة عراقية تلوح بالحظر الشامل بعد حفل زفاف حضره مصاب بكورونا

2020/04/25 | 09:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لوحت محافظة صلاح الدين يوم السبت بأعادة فرض حظر التجوال الشامل بعد تسجيل اصابتين بفايروس كورونا خلال 48 ساعة.

وقال مدير اعلام المحافظة والناطق باسم خلية الازمة في صلاح الدين جمال عكاب الدليمي لشفق نيوز ان المحافظة عزلت منطقة "بني سعد" في اطراف قضاء بلد جنوبي صلاح الدين والذي سجل اصابة بكورونا لطالب عائد من روسيا وشارك بحفل زفاف قبل عدة ايام الى جانب مطالبة خلية الازمة بإعادة تقييم الاوضاع في عموم الوحدات الادارية.

واضاف الدليمي ان"اعادة الحظر الشامل واردة في حال تزايدت الاصابات للحفاظ على المكاسب التي حققتها المحافظة طيلة الفترات الماضية بخلوها من اصابات كورونا".

يذكر ان محافظة صلاح الدين سجلت 3 اصابات بكورنا , اثنان منها لمنتسبين امنيين من خارج المحافظة والثالث لاحد طلبة المحافظ العائد من الخارج.

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