الزراعة: العام الحالي سيكون متميزا من خلال زراعة المحاصيل الستراتيجية

2020/04/25 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادرجحت وزارة الزراعة ،اليوم السبت، ان يحقق العراق الاكتفاء الذاتي من محصول الشعير بنسبة 300%، مشيرة إلى أن هناك مليون طن من المحصول جاهز للتصدير.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، ان “العام الحالي سيكون متميزا من خلال زراعة المحاصيل الستراتيجية، إذ تمت زراعة نحو 9 ملايين دونم بالحنطة ونحو 4 ملايين دونم بالشعير”.وأضاف […]

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