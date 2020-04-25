2020/04/25 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، السبت، عن تنفيذها عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق في مناطق غرب سامراء ضمن قاطع المسؤولية لتعقب عناصر “ داعش”.وذكر بيان للقيادة اطلعت عليه /المعلومة/، أن “معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى اللواء ٣١٤ أكدت وجود عناصر تابعة لتنظيم داعش الارهابي في مناطق ( التعاون والبوصويلح والمعامل والصبيحات) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يتعقب “الدواعش” غرب سامراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يتعقب “الدواعش” غرب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).