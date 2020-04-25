رئيس الليجا: برشلونة لا يتحدث مع نيمار أو لاوتارو

2020/04/25 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، عن نبأ غير سار لجماهير برشلونة، فيما يخص عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الحالي، لصفوف البلوجرانا.وارتبط اسم نيمار بالعودة للبارسا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشل النادي الكتالوني في استعادته الصيف الماضي لتمسك ناديه به.كما يسعى البارسا لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم

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