2020/04/25 | 09:52 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
رجح النائب عن الحزب الديقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، السبت، انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الاسبوع القادم، فيما أشار إلى انه الكرد ابلغوا الكاظمي بأن حصتهم 3 وزارات.
وقال الدوبرداني في تصريح لـ/المعلومة/، “اننا نستبعد ان تكون هناك جلسة في هذا الاسبوع نظرا للضغوط ولكن نرجح ان تنعقد الجلسة الاسبوع […]
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رجح النائب عن الحزب الديقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، السبت، انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الاسبوع القادم، فيما أشار إلى انه الكرد ابلغوا الكاظمي بأن حصتهم 3 وزارات.
وقال الدوبرداني في تصريح لـ/المعلومة/، “اننا نستبعد ان تكون هناك جلسة في هذا الاسبوع نظرا للضغوط ولكن نرجح ان تنعقد الجلسة الاسبوع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي: ابلغنا الكاظمي بأن حصتنا 3 وزارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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