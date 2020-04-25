قروض حكومية بقيمة 7 مليارات يورو لإنقاذ الخطوط الجوية الفرنسية

2020/04/25 | 09:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن شركة الطيران الفرنسية “إير فرانس” ستتلقى قروضا مصرفية من الدولة بقيمة 7 مليارات يورو، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لكن تأميمها ليس مطروحا.وقال لومير أمس الجمعة، إن المبالغ المخصصة لشركة الطيران ستتألف من 4 مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة بنسبة 90 بالمئة من […]

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