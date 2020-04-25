خمس تطبيقات لتجربة تقنية LiDAR في IPad Pro الجديد

2020/04/25 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1-تطبيق Measure: أبرز التطبيقات لاختبار وتجربة تقنية LiDAR في iPad Pro الجديد يتيح لك تطبيق Measure تحويل جهازك لشريط قياس، حيث يمكنه قياس حجم الأشياء الحقيقية، وطول الأشخاص بسرعة، ويمكنه توفير أبعاد الأشياء المستطيلة تلقائيًا.في طرز آيباد برو 2020 الجديدة يمكنك استخدام الإرشادات الأفقية والعمودية الجديدة لتطبيق Measure عند قياس الأجسام الكبيرة للحصول على […]

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