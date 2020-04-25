إيران تعلن استئناف نشاطها التجاري مع العراق

2020/04/25 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حاكم مدينة بانة في محافظة كردستان غرب ايران، بان سوق “سيرانبند” الحدودية مع اقليم كردستان ستستأنف نشاطها مع العراق اليوم السبت.وقال محمد امين زادة، في تصريح لوسائل اعلام ايرانية، إن “سوق (سيرانبند) الحدودية التي اغلقت نهاية العام (الايراني) الماضي (انتهى في 19 اذار) بسبب تفشي فيروس كورونا، سيستانف نشاطه اليوم السبت مع الالتزام […]

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