السعودية تستبدل عقوبة الجلد بالسجن او الغرامة المالية

2020/04/25 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت السعودية عقوبة الجلد، لتستبدلها بعقوبات السجن والغرامة المالية، وفقا لوثيقة قانونية تداولتها وسائل الإعلام.وأكدت صحيفة عكاظ السعودية، يوم امس الجمعة، أنه “صدرت توجيهات عليا تقضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى”.ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر أن المحاكم […]

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