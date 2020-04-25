صحة النجف: لا إصابات بفيروس كورونا هذا اليوم

2020/04/25 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، السبت (25 نيان 2020)، عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم في...





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