2020/04/25 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

توصل علماء وخبراء الفيروسات في إسبانيا، السبت (25 نيسان 2020)، الى أن مباراة نادي فالنسيا الإسبان...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دراسة إسبانية: مباراة فالنسيا وأتلانتا ساهمت بإصابة أكثر من 40 ألف شخص بكورونا في ليلة واحدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دراسة إسبانية: مباراة فالنسيا وأتلانتا ساهمت بإصابة أكثر من 40 ألف شخص بكورونا في ليلة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).