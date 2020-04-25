وزير كردي يؤكد ترشيح القوى الكردستانية 3 وزراء للحكومة المقبلة ويكشف عنها

2020/04/25 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الاعمار والإسكان والبلديات، بنكين ريكاني، السبت (25 نيسان 2020)، عن تقديم القوى الكردية أسماء مرشحين لحقائب وزارية في الحكومة المقبلة، بينها اسم وزير المالية الحالي فؤاد حسين، ليبقى في نصف منصبه.

وذكر ريكاني في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن الكتل الكردستانية رشحت 3 وزراء ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة، هي كل من فؤاد حسين وزيراً للمالية، ونازانين أسو وزيراً للإعمار والإسكان، وخالد شواني لوزارة العدل.

وبشأن الإصرار على ترشيح فؤاد حسين للمالية، قال ريكاني، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني، وينتمي له حسين، إن "وزير المالية رجل سياسي، وتاريخه كبير"، متسائلاً "لماذا لا نصر على طرحه".

وأشار ريكاني إلى أنه "لا يوجد اتفاق على إجراء تغيير شامل (في الحكومة)"، مؤكداً بالقول: "حتى الآخرين لا يوجد لديهم هكذا اتفاق".

وعن الكتل التي تعارض هذا الترشيح، قال ريكاني إنه لا يعرف من يعارض ومن قبل الترشيح، لأنه "ليس من ضمن من يفاوضون".

وكانت قائمة وزراء أولية قد سربت، في وقت سابق، لأسماء الوزراء الذين طرحهم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، ضمت عدة أسماء من بينها الأسماء التي ذكرها الوزير.

ويوم أمس الجمعة، أفاد مصدر سياسي بأن الكتل السياسية الشيعية اجتمعت مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لبحث الكابينة الحكومية المرتقبة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكتل الشيعية بدأت قبل قليل (مساء الجمعة) اجتماعاً مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لبحث التشكيلة الحكومية، وذلك بحضور أغلب القادة السياسيين في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري".

عقب ذلك، قال المصدر ذاته إن "الاجتماع الذي عقد في منزل هادي العامري مع المكلف مصطفى الكاظمي انتهى برفض جميع أسماء كابينته، وسيتمّ استبدالها، مع تغيير بعض الاستحقاق بين الكتل السياسيّة".

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الجمعة، حرصه على تطوير العلاقات مع الكويت في جميع المجالات.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت ا

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي، الجمعة، تفاصيل الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الإجتماع الذي عقد في منزل هادي العامري مع المكلف مصطفى الكاظمي انتهى برفض جميع أسماء كابينته، وسيت

بغداد اليوم- بغداد

اصدر الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، بياناً رد فيه على اعلان الالوية التابعة للمرجعية، فك ارتباطها بهيأة الحشد الشعبي.

وجاء في البيان الذي اصدره الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، ان

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